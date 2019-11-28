美國總統特朗普雖然簽署了《香港人權與民主法案》，不過，港股今早低開190點，已成為全日最低位，中國雖然揚言會反制，又召見美國駐華大使，但大市未有再下跌之餘，更一度止跌回升37點，收市跌60點或0.22%，報26893點，成交金額761億元，較上日增加0.61%；國指跌58點或0.55%，報10561點。

走勢上，恒指亦出現10天線(26780.78點)升穿100天線(26779.98點)「黃金交叉」的利好訊號。

美國金融市場周四適逢感恩節休市，受此影響主要市場交投淡靜。不過港股有阿里巴巴（9988）支持，成交金額得以保持於700億元之上，以阿里巴巴今日83億元成交計，仍佔港股成交11.8%。

特朗普簽署法案後，關注會否波及貿易談判，貿易股個別發展，舜宇（2382）升4.2%，收報131.6元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5.07%，收報58.95元，是跌幅最大的藍籌。其餘貿易股方面，萬洲（0288）跌0.96%，收報8.28元；申洲國際（2313）跌3.67%，收報105元；瑞聲（2018）升2.55%，收報56.2元。

騰訊（0700）升0.9%，收報338元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；中移動（0941）跌1.63%，收報60.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

恒指公司將阿里巴巴納入恒生綜指、綜合大型股指數，符合納入互聯互通的資格。阿里開市升1.9%後升幅擴大，最多曾升5.6%，高見204.2元，收市升5.5%，報204元。

新地（0016）逾422億中標西九高鐵商業地王，股價急跌後跌幅收窄，開市跌2.52%後，最多曾倒升0.69%，收報114.7元，跌0.17%。其他地產股方面，恒地（0012）跌0.39%，收報38.05元；新世界發展（0017）跌0.57%，收報10.42元；長實集團（1113）升0.57%，收報53.2元；信置（0083）升1.19%，收報11.86元。

小米（1810）第三季收入按年升5.5%至536.61億元人民幣，略勝過市場預期，今早輕微高開0.91%後升幅擴大，最多曾升4.9%，高見9.16元，但無以為繼，收市升幅收窄至1.83%，收報8.89元。

首控（1269）復牌，股價相當波動，高開升37%後，最多曾升108%，其後曾倒跌6.6%，收市升3.3%，報0.465元。公司今早指不知悉股價波動原因，但同時披露，主要股東被「斬倉」，而公司早前買入的成實外教育（1565）亦有部份被「斬倉」，並錄得7.8億元虧損。成實外教育升1.3%，報1.46元。

遠東發展（0035）考慮分拆酒店業務上市，收市升2.94%，報3.5元。

央視報道，國家醫保局等今日發布2019年完整版的國家基本醫療保險藥品目錄，其中有70個藥品加入到醫保報銷的行列中來，另外有27個藥品「續約」。新增的70個藥品，價格平均下降60.7%；續約的27個藥品，價格平均下降26.4%。中生製藥（1177）股價曾挫4.49%，低見10.2元，收報10.62元，跌0.56%；另一藥股石藥（1093）跌0.4%，收報19.74元。

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