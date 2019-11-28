報應，永遠比你想像中來得早。

個多星期前，建制派還沾沾自喜，覺得反送中運動的抗爭越暴力，市民的反彈或者會越大，區議會選舉的劣勢或有望翻盤；想不到個多星期後，建制派的好夢完全落空，更遭逢歷來最慘重的選舉敗仗，區議會議席只輸剩60席。記得去年兩次立法會九龍西補選，建制派在單議席競爭下連勝兩仗，嘲笑泛民碎片化之聲不絕於耳，更預期之後兩年的區選、立法會選舉有望乘勝追擊。多得林鄭的助攻，成功團結泛民光譜內的各種勢力，建制派由贏變輸，香港人成功向世界展示甚麼才是「真．民意」。

作為一個財經專欄，筆者的著眼點當然在錢身上。建制派大敗後，各媒體已迅速統計失去了244個議席，會對建制派造成多大的財政損失。計及區議員酬金、實報實銷開支及津貼等，一個議席4年的薪津，粗略計算原來涉及逾460萬元；失去244個議席，等同在4年內的損失金額高達11億元！這數字雖然算不上天文數字，但要建制各黨派填補這資金缺口，也是件說難不難、說易不易的事；而且薪津是個零和遊戲，建制派失去逾11億去作社區工作，反過來非建制派則得到了這11億，去在未來4年深耕社區。

而且在薪津背後，還牽涉到更龐大的利益分配。舉個較極端的例子，某鄉黑區的區議會，當年曾通過以17億興建一條天橋，所聘用的工程顧問，又是某間曾經被政府因挪用資料而被罰停賽的公司。又例如某區區議會矢志要耗資半億興建音樂噴泉，爭議聲中依舊無限復活，工程的潛在受惠者又有誰？「小白象」工程以外，區議會撥出資金舉辦嘉年華、廟會等地區活動，所聘請的表演團體、所光顧的食物供應商及紀念品批發商等，又如何決定將訂單分配給甚麼團體？這實在惹人無限遐想。當建制在各區區議會失守後，未來再難控制利益如何分配，又該如何向一眾現有的得益者交代？

就當以上遐想扯得太遠，單在眼前面臨的資金鏈斷裂，也要先拆局。別以為企業才有資金鏈斷裂，政圈也有，所謂「三軍未動，糧草先行」，一個政黨要養活地區樁腳，從來也要先使錢。首先要派人去選區內擔任社區幹事，親自落區接觸選民，已經涉及人工。無論有否設立辦事處，定期落區的交通、文宣等，以及提供免費法律援助，跟進市民的個案、訴求，一張紙一支筆都要用到錢。其次是定期舉辦蛇齋餅糭活動、特價影證件相等，就算有贊助，地方、人力等也是成本。如果已經當選區議員，當然可透過津貼補助活動開支；但若果只是處於耕耘期，又或失去議席後等待捲土重來前，這些開支就需要由政黨承擔。不去投放資源，又哪有取得成果的一天？

失去區議會議席的二百多人，以及其議員助理等團隊，顯然對建制派帶來龐大財政負擔，加劇資金鏈斷裂帶來的負面影響。仍然身兼立法會議員等十位敗部問題不大，有正職的兼職區議員也算能勉強支撐，只有一向做開全職區議員的，才是最大問題；但明年立法會選舉在即，總不能一敗選就「落雨收遮」，否則地區樁腳全面崩塌，明年只會輸得更慘。要穩住支持票，再開拓新票源，成為了建制派未來一年的主要工作，但這些工作都牽涉到錢，而且可能要加大力度使錢，所以先找金主才是正事。

中聯辦主任大筆一揮，就為建制大黨帶來千餘萬的捐款，這是年前大黨舉辦晚宴的盛況，但說穿了，也只是當權者向富商「揼心口」的另類渠道，「識做」的富商利用捐款表忠，黨一定會記念著你的功勞。各大商會的大水喉，也一向照拂著各建制組織，否則XX社區聯會、XX新動力等，也不會有錢可年年新年派福袋。然而利益是你來我往的，建制大敗，商會成員肯定最傷，捐款不能停，甚至要加碼填補資金缺口，但失去區議會話事權令分配利益難度大增，時間一久，商會們總不能無了期的有出無入，於是尋找第二條生計，是建制派可預期的舉措。

建制派替政府承受了慘敗的苦果，但林鄭特首與問責班子卻仍然尸位素餐；建制派失去了議席，司局長們可沒有失去官位。為了補償建制派犧牲，政府肯定會出手相助。將較精明、薄有名氣、最好有專業資格的建制派落選區議員，聘任為副局長或政治助理。雖然未必是短期解決燃眉之急的好辦法，但肯定是中長線政府安置建制失業大軍的法門。前特首、前高官、甚至是具內地資金支持的政商界代表，或許也會成立形形色色的智庫議政組織，招攬這批建制敗部，找個方法向他們「出數」。

將歐美的「旋轉門」管治精英育成機制搬到本港，一直是建制及政府的心願，但多年以來，旋轉得上管治班子的，只有一個劉江華垃圾桶，最多加上陳百里、陳浩濂兩位副局長。雖然因建制派失去議席才被逼向上轉，有失「旋轉門」培訓人才的原意，不過或許已經無所謂了。大膽推測一下，若果某幾位即將由「雙料」「降呢」至「單料」議員的建制名人，在明年立法會選舉再敗選，由於已成黨內負資產，等四年再選也難以成功復辟，估計政府將會用局長/副局長之位「回饋」他們，情況有如幾年前的劉江華。

周浩鼎既是律師，又懂得利用法律程序協助權貴修改文件避難，趁律政司脫臼要休養一年，至今距離明年立會選舉也不足一年，屆時若仍未能康復，走馬上任律政司絕對不足為奇。麥美娟大罵林鄭的形象深入民心，加上隸屬以替爭取工人權益聞名的工聯會，由她出任勞工及福利局局長，肯定能震懾商界，不敢輕易勞役基層員工，為民請命！「呢兩條友都能夠做官？唔係嘛？」大家為何要大驚小怪？不要忘記，我們不是一早已經擁有涉嫌囤地、經營劏房的財政司司長，以及被證實潛建、漏報利益的律政司司長嗎？

非建制派選舉大勝後，其中一個建制派愛說的分化論調，就是抗爭手足慘成Dom Dom，非建制派大吃人血饅頭贏得議席，手足並無得益，最後還得承擔法律責任，落得身陷囹圄的下場。其實，建制派因撐林鄭而人財兩空，落得資金鏈斷裂的下場，但林鄭班子自反送中以來卻無人下馬，建制派在區選中當了林鄭的替死鬼，但她卻理直氣壯指「沒有得到中央要求問責的指示」。建制派比起抗爭手足，你說誰更似Dom Dom？

羅仕揚

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