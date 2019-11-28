中國糧油（0606）宣布私有化，母公司中糧集團每股4.25元，收購已發行股份的39.25%，即20.64億股，所需最高現金金額為91.68億元。較周一的收市價有34.07%溢價。中國糧油周五停牌，今日復牌，現報4.07元，上升28.39%，最多曾升29%，高4.09元。

中糧表示，決定私有化是因為當前公司作為上市平台的融資功能受限，公司業務涉及大宗農產品的全球採購，要約方認為近年來全球經濟增長放緩、貿易摩擦及地緣政治風險有所抬頭，為公司的發展帶來一定不確定性，導致股價走勢疲軟，公司在股本市場融資的能力受到一定局限，較難通過股權融資為其業務發展提供可用資金來源，從而為要約方及公司的發展戰略提供支援。私有化有利於精簡公司管治、企業及股權架構及提升管理效益，而亦將有利於業務長遠發展鞏固及整合其對公司的運營。

對股東而言，公司所處行業具有一定週期性，業績有一定波動性，計劃股東通過建議退出持股，有助於避免市場波動給投資者帶來的潛在風險。要約方認為註銷價格對應的溢價程度具有吸引力，在流動性較低的情況下為股東提供良好的售出股票機會。

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