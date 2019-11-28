今早美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，憂慮中國報復，拖累恒指低開190點。中國外交部其後發聲明，重申「將堅決反制」，但與上次聲明一樣，未有提及具體做法，港股一度止跌回升最多37點，高見26991點，半日跌14點或0.05%，報26939點，成交金額432億元；國指跌28點或0.27%，報10591點。

舜宇（2382）升1.58%，收報128.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.27%，收報59.45元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.43%，收報339.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；中移動（0941）跌1.55%，收報60.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

特朗普簽署法案後，關注會否波及貿易談判，貿易股個別發展，萬洲（0288）跌0.96%，收報8.28元；申洲國際（2313）跌1.56%，收報107.3元；創科實業（0669）跌4.27%，收報59.45元；受憧憬明年手機出貨量重拾升勢，手機設備股逆流而上，瑞聲（2018）升0.73%，收報55.2元；舜宇升1.58%。

恒指公司將阿里巴巴（9988）納入恒生綜合指數，以及恒生綜合大型股指數，換言之阿里符合納入互聯互通的資格。阿里開市升1.9%後升幅擴大，最多曾升4%，高見201元，半日升3.1%，報199.3元。半日成交42億元，高過騰訊的37億元。

新地（0016）逾422億中標西九高鐵商業地王，股價先跌後升，開市跌2.52%後，最多曾升0.69%，半日收報115.1元，升0.17%。其他地產股方面，恒地（0012）升0.26%，收報38.3元；新世界發展（0017）跌0.57%，收報10.42元；長實集團（1113）升1.32%，收報53.6元；信置（0083）升1.19%，收報11.86元。

小米（1810）第三季收入按年升5.5%至536.61億元人民幣，略勝過市場預期，今早輕微高開0.91%後升幅擴大，最多曾升4.9%，高見9.16元，半日收報8.98元，升2.86%。

首控（1269）復牌，股價相當波動，高開升37%後，最多曾升108%，其後曾倒跌6.6%，半日收市升17.7%，報0.53元。公司今早指不知悉股價波動原因，但同時披露，主要股東被「斬倉」，而公司早前買入的成實外教育（1565）亦有部份被「斬倉」，並錄得7.8億元虧損。成實外教育半日跌1.3%，報1.42元。

遠東發展（0035）考慮分拆酒店業務上市，半日升0.58%，報3.42元。

央視報道，國家醫保局等發布2019年完整版的國家基本醫療保險藥品目錄，其中有70個藥品加入到醫保報銷的行列中來，另外有27個藥品「續約」。新增的70個藥品，價格平均下降60.7%；續約的27個藥品，價格平均下降26.4%。中生製藥（1177）股價曾挫4.49%，低見10.2元，半日跌1.12%，收報10.56元；另一藥股石藥（1093）跌1.01%，收報19.62元。

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