遠東發展（0035）公布，考慮將集團於澳洲、新加坡、馬來西亞及英國之若干酒店物業進行潛在分拆，以合訂信託組合（包括房地產投資信託及業務信託（統稱酒店信託）之形式在海外證券交易所獨立上市。

遠東發展董事會指，相信潛在分拆及獨立上市將為集團建立一個專責酒店資產之資產管理平台，從而讓集團獲得新收入來源；釋放及變現集團酒店物業之價值及使集團得以將資本循環投資；及利用分拆實體進行更多積極之第三方酒店收購事項。

彭博引述知情人士指，該公司考慮將信託於新加坡掛牌上市，可能籌集多達5億坡元（3.65億美元，約28.5億港元）的資金。知情人士說，遠東發展正與顧問合作研究潛在發行信託單位事宜，該信託將主要以旗下「帝盛」品牌酒店作為支撐。其中兩人說，IPO最早可能在2020年上半年進行。

根據資料顯示，帝盛酒店集團前稱麗悅酒店集團，於2010年曾在港交所上市，並於2015年獲遠東發展提出私有化。

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