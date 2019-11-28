首控（1269）今早復牌，當中涉及出售2.82億股成實外教育（1565）股份，從而錄得7.8億元虧損。所得款項將用作一般營運資金，並結清根據其孖展融資安排所應付的款項。

首控表示，於6月13日至11月27日期間出售2.82億股成實外教育股份，均價每股1.15元，所得款項3.24億元，當中1.7億股因股價急跌而被「斬倉」，目前仍持有成實外教育4.06%。而於4月30日至11月25日期間，共收購30.9萬股成實外教育，每股約2.25元，總價70萬元。

首控指，該等收購股份為集團的投資，而該等出售事項旨在將集團的投資變現，提高集團資產流動性，並結清集團根據其孖展融資安排所應付的款項。

首控今早表示，不知悉股價波動原因。但同時披露，首控主要股東WealthMax持有的約0.74%股份因價格急跌而被「斬倉」，出售後持股仍有15.33%。

首控今早高開37%後，最多曾升108%，高見0.94元，現時升幅收窄至8.8%，報0.49元，成交金額5.6億元。

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