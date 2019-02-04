今早美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，拖累恒指低開190點或0.71%，報26763點，成交金額28億元；國指今早低開89點或0.85%，報10530點。

港鐵（0066）升0.44%，報45.2元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌3.07%，報52.05元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.25%，報80元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；中移動（0941）跌2.04%，報60.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

特朗普簽署法案後，關注會否波及貿易談判，貿易股方面，萬洲（0288）跌1.79%，報8.21元；申洲國際（2313）跌1.1%，報107.8元；創科實業（0669）跌0.89%，報61.55元；瑞聲（2018）跌0.55%，報54.5元；舜宇（2382）跌0.95%，報125.1元。

恒指公司宣布，由於阿里巴巴（9988）符合恒生綜指的快速納入指數規則要求，將於12月6日（星期五）收市後納入恒生綜合指數，以及恒生綜合大型股指數，12月9日（周一） 起生效，換言之阿里符合納入互聯互通的資格。開市報197元，升1.9%。

新地（0016）逾422億中標西九高鐵商業地王，開市跌2.52%，報112元。其他地產股方面，新世界發展（0017）升0.19%，報10.5元；長實集團（1113）跌2.17%，報51.75元；恒地（0012）跌0.79%，報37.9元；信置（0083）無升跌，報11.72元。

小米（1810）第三季收入按年升5.5%至536.61億元人民幣，略勝過市場預期；純利25.25億元人民幣，按年只升1.05%。上季手機銷量按年跌3.60%至3210萬部，智能手機的平均售價跌4.32%至1,006.5元人民幣。開市報8.81元，升0.91%。

優品360（2360）公布截至9月底中期業績，純利按年減少6%至1345.7萬元，收入6.09億元，按年增加14.7%，每股盈利1.3仙，擬派中期息1.5仙。開市報2.28元，無升跌。

首控（1269）復牌，不知悉股價波動原因。但同時披露，主要股東WealthMax持有的約0.74%股份因價格急跌而被「斬倉」，出售後持股仍有15.33%。另外，亦於6月13日至11月27日期間出售2.82億股成實外教育（1565）股份，均價每股1.15元，所得款項3.24億元，當中1.7億股因股價急跌而被「斬倉」，目前仍持有成實外教育4.06%。首控開市報0.62元，升37.7%。成實外教育開市報1.4元，跌2.7%。

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