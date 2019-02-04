【開市焦點】港股ADR升3點 留意貿易股、阿里 首控「斬倉」後復牌
文章日期：2019年11月28日 08:58
美股三大指數向上，港股ADR升3點或0.01%，報26958點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.25%，折合報335.82元；匯控（0005）跌0.09%，折合報58.9元；建行（0939）升0.05%，折合報6.42元。但要留意，美股收市後，今早美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，市場關注中國會如何「堅決予以反制」，美股期貨下跌，金價上升。
今日焦點股份可留意：
特朗普簽署法案後，關注會否波及貿易談判，留意貿易股。
恒指公司宣布，由於阿里巴巴（9988）符合恒生綜指的快速納入指數規則要求，將於12月6日（星期五）收市後納入恒生綜合指數，以及恒生綜合大型股指數，12月9日（周一） 起生效，換言之阿里符合納入互聯互通的資格。
小米（1810）第三季收入按年升5.5%至536.61億元人民幣，略勝過市場預期；純利25.25億元人民幣，按年只升1.05%。上季手機銷量按年跌3.60%至3210萬部，智能手機的平均售價跌4.32%至1,006.5元人民幣。
優品360（2360）公布截至9月底中期業績，純利按年減少6%至1345.7萬元，收入6.09億元，按年增加14.7%，每股盈利1.3仙，擬派中期息1.5仙。
首控（1269）復牌，不知悉股價波動原因。但同時披露，主要股東WealthMax持有的約0.74%股份因價格急跌而被「斬倉」，出售後持股仍有15.33%。另外，亦於6月13日至11月27日期間出售2.82億股成實外教育（1565）股份，均價每股1.15元，所得款項3.24億元，當中1.7億股因股價急跌而被「斬倉」，目前仍持有成實外教育4.06%。
其他報道：