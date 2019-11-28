美國第三季度GDP增長2.1%，高過預期、10月份商業設備需求創出1月以來最大增幅，加上首次申請失業救濟人數數據好過預期，美股延續近日升勢，三大指數再創新高，道指最高見28174點、標普高見3154點、納指高見8705點。

道瓊斯工業平均指數收漲42點，升幅0.16%，報28164點。標普500指數收漲13點，升幅0.42%，報3153點。納斯達克綜合指數收漲57點，或0.67%，報8705點。

蘋果升1.34%，報267.84美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻24點，而波音跌1.48%，報368元，拖低道指37點。

科技股方面，蘋果收市報267.84元，升1.34%，谷歌母公司Alphabet收市報1312.13元，跌0.06%，亞馬遜收市報1818.51元，升1.2%，Facebook收市報202元，升1.52%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.33%，報409點。德國DAX指數收漲0.39%，報13287點；法國CAC 40指數跌0.05%，報5926點；英國富時100指數收漲0.36%，報7429點。