港股整體表現牛皮，恒指高開29點後在26,920點爭持，全日上下波幅僅107點，收報26,954點，升40點或0.15%；國指升2點。大市成交757億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率57比43，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份一成多；陽燭對陰燭為50比50，大市略為偏好，但買賣盤都沒有明顯優勢。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有近四成下跌，零售及教育跌近4%表現最差，緊隨的燃氣供應、建築及材料，跌幅小於1%，行業沒有太大沽壓。教育股成實外教育（1565）疑遭洗倉，股價急挫逾三成，連帶其他教育股有沽壓。

教育股轉弱 新東方在線下試20元

其實，教育股早已有轉弱迹象，近月升勢如虹的新東方在線（1797），近一周多拾級向下，日前反彈後下試20天線及關口約20元的支持，不宜跌穿，否則或會轉向橫行或有更深調整。職業教育龍頭的東方教育（0667）已失守16元支持，短線轉弱。行業中宇華（6169）穩定上揚趨勢未變，較為可取，調整料於4.5元有支持。

大市個別發展，但上升行業表現偏好，原材料升近3%，紙股玖紙（2689）、理文造紙（2314）做好。

各行業上升股份不足七成

其次金屬及礦石升近2%，博彩及消閒、中資電力、航運物流升約1%，各行業上升股份不足七成，沒有行業表現特別好。

相比下，中美貿易相關股份普遍向好，敏華（1999）、創科（0669）、萬洲（0288）、瑞聲（2018）升逾2%。偉易達（0303）逐步走出受中美貿易戰影響陰霾，股價急升後回吐，可以留意。

偉易達上半年度（截至9月底止）收入增逾一成，受惠材料價格下跌，毛利率改善，以及人民幣貶值、投資重估收益，帶動純利增長超過三成。集團已重組生產基地，把受美國關稅影響的承包生產服務轉移至馬來西亞，以減輕中美加徵關稅影響；上半年度維持派息，現價股息率接近7厘，將支持股價表現。

偉易達7厘股息可支持股價

受到上半年強勁的業績表現，偉易達早前於公布業績後股價急升，惟升至80元遇到阻力出現調整，日前跌至20天線約74元初見支持，守穩有望再次挑戰高位，短線可以低收72元作為止蝕位。

[劉思明 數據尋寶]