李嘉誠指出，對於一國兩制，總有意見分歧，但一路走來也還不錯。（資料圖片）

據路透社報道指，香港首富李嘉誠書面回覆近日所受到的指責，提到「在社交媒體的世界，有些人別有用心散播惡毒猜疑和假消息，破壞互信」，同時續指「對那些莫須有的指責，已經習慣了」，更強調「此時此刻要不招風雨，確實不易」。

對於內地對香港日益加強的控制的情況，李嘉誠指出，對於一國兩制，總有意見分歧，但一路走來也還不錯。其發言人則表示，雙方須做實事，謀求制度創新，一國兩制不只是一項合併。

年屆91歲的李嘉誠在今年9月，回應香港局勢時曾勸勉特區政府應對香港未來主人翁「網開一面」，期後受到內地以及香港親中黨派抨擊。中央政法委更在並其微信發表評論文章，批評李嘉誠的說法是「縱容犯罪」。此外，香港工聯會主席更在Facebook貼文嘲諷其為「曱甴王」。

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