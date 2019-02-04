優品360（2360）公布截至9月底中期業績，純利按年減少6%至1345.7萬元，收入6.09億元，按年增加14.7%，每股盈利1.3仙，擬派中期息1.5仙。展望未來，優品360開始研究在內地開設實體店的可能性，料於下個財年在內地開設首間分店，亦會積極拓展澳門零售網絡。

公司指出，由於6月開始的社會運動，對店舖的正常業務運作有一定程度的負面影響，以及香港訪港及購物旅客人數減少所致，令純利下跌。公司又指，期內收入增加主要因為零售店舖數目按年大增21間分店至98間。

優品360的管理層在報告衷心感謝所有員工，感謝他們在這關鍵及困難的時刻謹守崗位，管理層目標是克服眼前任何困難，在員工的支持下，憑著毅力及勇氣，積極尋找商機，維持集團可持續增長。

公司又指，由於社會矛盾加劇，店舖自2019年10月起受示威者攻擊，正常業務運作受到嚴重阻礙及阻撓，將無可避免影響本集團的財務表現。截至今日，優品360共有75間店舖受不同程度的攻擊及破壞，現正與其保險公司商討及處理相關賠償方案，如保險公司拒賠或賠償額不足，公司或需要承擔相應經濟損失。