小米（1810）董事長雷軍在分析員電話會議上表示，上季手機毛利率提高至9%，預計明年毛利率會穩定在8%至9%間。雷軍重申，明年小米預計發布10款以上的5G手機，內地市場整體5G手機滲透率達到40%至50%，同時估計未來3至4年後所有人都會換成5G手機，屆時市場需求非常大。他又補充，最快2022年5G將對IoT產品產生重大影響，因為5G本質上是為IoT時代設計。

雷軍提到，5G增加產品成本，「友商(競爭對手)的價格會更離譜，更貴」，相比之下，小米同類產品的性價比將非常明顯。雷軍解釋，集團自身毛利很低，加上集團的銷售模式以電商為主，中間的渠道非常短，讓5G產品的價格非常具吸引力，認為小米模式在5G時代不需要做太大的變化。

研發開支方面，雷軍指，集團在2017年起開始研發5G，上季研發開支增長超過3成，預計今年整體研發費用達70億元（人民幣，下同），明年會按財務狀況，進一步提高研發投入。

其他報道：

【明天會更好】手機業務下滑 小米：上季消化不良庫存所致

【小米放榜】小米上季手機收入轉跌 純利微升1.05%

【公司業績】「合體」譚仔上半財年開6間分店 維持150至160間分店目標

【專欄】林鄭與大孖沙不再保持通話

【阿里動向】阿里巴巴獲納入恒生綜指

【新股登場】索信達明起招股 入場費3636.3元

【新股登場】招商局商業房託每手入場費4040元

【公司業績】廸生創建半年少賺10.9% 息8仙

【公司業績】大昌半年少賺近44% 息12仙

【金融科技】恒生下月推NFC或QR Code手機提款服務

【港股收市】恒指升40點 阿里巴巴成交103億 佔大市13%

【大行點睇】高盛：港鐵具交通壟斷地位 評級升至買入