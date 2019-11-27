【小米放榜】雷軍：明年手機毛利率將維持在8%至9%
文章日期：2019年11月27日 21:16
小米（1810）董事長雷軍在分析員電話會議上表示，上季手機毛利率提高至9%，預計明年毛利率會穩定在8%至9%間。雷軍重申，明年小米預計發布10款以上的5G手機，內地市場整體5G手機滲透率達到40%至50%，同時估計未來3至4年後所有人都會換成5G手機，屆時市場需求非常大。他又補充，最快2022年5G將對IoT產品產生重大影響，因為5G本質上是為IoT時代設計。
雷軍提到，5G增加產品成本，「友商(競爭對手)的價格會更離譜，更貴」，相比之下，小米同類產品的性價比將非常明顯。雷軍解釋，集團自身毛利很低，加上集團的銷售模式以電商為主，中間的渠道非常短，讓5G產品的價格非常具吸引力，認為小米模式在5G時代不需要做太大的變化。
研發開支方面，雷軍指，集團在2017年起開始研發5G，上季研發開支增長超過3成，預計今年整體研發費用達70億元（人民幣，下同），明年會按財務狀況，進一步提高研發投入。
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