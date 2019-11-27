路透引述多名知情人士報道，內地影音應用程式「抖音」(海外版為TikTok)母公司字節跳動，已加緊將TikTok與其他內地業務切割。目前美國國家安全當局正調查TikTok對客戶個人訊息的保護情況。

消息人士稱，字節跳動正在設法提供證據讓美國外資審議委員會(CFIUS)確信，TikTok所持有的個人訊息安全儲存在美國，不會被中國當局取得。

路透本月稍早報道，CFIUS對字節跳動2017年以10億美元(約78億港元)收購美國社交媒體應用程式Musical.ly一事展開國家安全審查。

據消息人士透露，字節跳動在CFIUS審查前10月份已開始在業務上與TikTok進行切分。消息人士又稱，公司在今年第三季已將TikTok的產品和業務開發、市場營銷以及法律團隊與「抖音」分離。

消息人士又補充說，公司在今年夏季聘請外部諮詢公司檢查所存儲個人數據的完整性，美國用戶數據完全存儲在美國，備份在新加坡，此外中國政府對TikTok的內容並無管轄權。TikTok也將聘僱更多美國工程師，以減少對駐中國員工的依賴。

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