小米（1810）公布截至9月底第三季業績，期內收入按年升5.5%至536.61億元（人民幣，下同）略勝過市場預期；毛利升25.2%至82.36億元；純利為25.25億元，按年只升1.05%。上季手機銷量按年跌3.60%至3210萬部，智能手機的平均售價跌4.32%至1,006.5元。

小米智能手機收入按年跌7.8%至322.68億元，集團指，在內地4G到5G技術的轉換期，小米持續採取穩健的經營策略，注重現金流和庫存水平健康的同時，強化5G投入的儲備。

IoT與生活消費產品分部收入按年增加44.4%至156.06億元，主要是由於智能電視、家電和小米手環等其他IoT產品需求快速增長以及AIoT平台優勢持續增強後帶來的網絡效應；互聯網服務分部收入增加12.3%至53.09億元；其他收入增加44.5%至4.77億元，主要是由於硬件銷售增長導致保外服務收入增加以及物料銷售收入增加所致。

其他報道：

【公司業績】「合體」譚仔上半財年開6間分店 維持150至160間分店目標

【阿里動向】阿里巴巴獲納入恒生綜指

【新股登場】索信達明起招股 入場費3636.3元

【新股登場】招商局商業房託每手入場費4040元

【公司業績】廸生創建半年少賺10.9% 息8仙

【公司業績】大昌半年少賺近44% 息12仙

【金融科技】恒生下月推NFC或QR Code手機提款服務

【港股收市】恒指升40點 阿里巴巴成交103億 佔大市13%