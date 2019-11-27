交銀國際（3329）發表展望報告，指中國明年短期通脹前景將惡化，豬瘟摧毀的中國生豬存欄量相當於整個歐盟的豬存欄量，而生豬存欄量的變化往往領先豬價上漲約6個月，因此春節過後通脹壓力或會持續飆升，並於短期內限制貨幣政策的選擇，或阻礙股市短期上行的動力和空間。

報告又指，預計明年上證綜指的交易區間底部可能約為2,700點，將較目前的2,903點下跌近7%，意味着跌幅將持續擴大；而上證850天移動均線則未能突破自2010年以來3,200點的頂部，認為即使指數的現價或暫時突破該水平，但長期移動平均線仍然呈現潛在下降趨勢。

至於行業展望，該行稱維持銀行業同步評級，偏好招商銀行（3968）和郵儲銀行（1658），認為兩者均具有較高貸款損失準備金及良好零售基礎，有利銀行支撐純利增長及保持較高的資產收益率與淨息差。

保險業方面，認為明年經濟增長壓力或令利率水平下降，對保險股估值造成壓制，未來看好中國平安（2318），預計該公司明年代理人和新業務價值增速將較今年快，綜合金融和科技板塊仍具亮點。

科技行業方面，看好鴻騰精密科技（6088）及聯想（0992），預計鴻騰從今年下半年起會出現增長機會，推動明年盈利增長加速；聯想明年將繼續實現盈利增長，服務器業務復蘇。

互聯網行業方面，看好拼多多和美團點評（3690），認為前者交易規模增速最快，盈利可期；後者行業地位領先，盈利能力強。

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