電影《保持通話》女主角為了保命，哀求男主角千萬不要掛線，但在荒誕的香港政治圈，卻盛傳徘徊問責下台邊緣的特首林鄭「玩自閉」，斷絕與商界好友的對話，「WeConnect」變「Disconnect」。

林鄭曾自詡「官到無求膽自大」，某程度上，是因為多年來積累不少不為外界所知的人脈網絡，尤其在擔任「房屋及規劃地政局」及「發展局」期間，為她與地產商建構耐人尋味的關係。

其中一名與林鄭長期合作的大孖沙，由她準備參選，到她擔任特首，本來一直保持合作關係，甚至連政府擬修訂《逃犯條例》之初，也撐到足公開表態支持，奈何近日有傳林鄭也未知所為何事，近乎斷絕與商界的所有溝通，連這名大孖沙也包括在內，也令不少大孖沙放棄這個扶不起的阿斗。

對於今天的反送中風波，林鄭曾經不斷宣揚要搞「對話」尋出路，在Facebook聲稱「再艱難，也有出路，讓我們對話，對話平台正式啟動」，當然公眾深知她只是做show，但卻沒想過林鄭對着商界連show也懶做。

這半年，林鄭已令商界生厭，不但間接逼使大孖沙要撐送中、登報止暴制亂與香港主流民意割席，還調轉槍頭鬥地主扮推《收回土地修例》、閉門會議借過橋搞錄音洩密，見人講人話，見鬼講鬼話。

對着林鄭，不少商界領袖已到達不吐不快的臨界點。有商界人士嬲起上來向筆者直斥，林鄭真係好似看了醫生，但食藥都冇用。

大灣區國舅

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