內地10月份工業企業利潤創下至少2011年以來最大降幅，恒指今日窄幅波動，高開29點後，最多升60點，低位跌47點，收市升40點或0.15%，報26954點，成交金額757億元，較上日減少43.09%；國指升2點或0.03%，報10620點。走勢上，恒指20天線(26989.17點)前受阻。

港鐵（0066）升3.81%，收報45元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）受業績累，收市跌4.64%，收報10.68元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。友邦（1299）升0.57%，收報79.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點。

上市第二日的阿里巴巴（9988）繼續受到市場追捧，全日成交高達103億元，是成交金額第二位的美團（3690）38.5億元的1.67倍，亦高過騰訊（0700）的37.6億元，佔全日成交的13.6%。

多隻股份股價大幅波動，首控（1269）跌75%後停牌，其持股的成實外教育（1565）亦曾挫77.5%，收市跌32.7%，報1.44元。而瑞誠中國傳媒（1640）在升7.2%創52周新高3.1元後，倒跌最多51%，如由高位計則跌54.8%，收市跌48%。急升股份有飛尚無煙煤（1738），收市升79%。

中美貿易談判憧憬，貿易股向上，萬洲（0288）升2.45%，收報8.36元；申洲國際（2313）升0.28%，收報109元；創科實業（0669）升2.64%，收報62.1元；瑞聲（2018）升2.14%，收報54.8元；舜宇（2382）升0.96%，收報126.3元。

香港局勢緩和，本地地產股先升後回，恒地（0012）無升跌，收報38.2元；新地（0016）跌0.09%，收報114.9元；新世界發展（0017）升1.16%，收報10.48元；長實集團（1113）升0.86%，收報52.9元；信置（0083）跌1.84%，收報11.72元。

高盛唱好港鐵（0066）具交通壟斷地位，將評級升至買入，刺激港鐵升3.81%。

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