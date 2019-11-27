【有片：選股王】偉易達破80元阻力位機會有多大？
文章日期：2019年11月27日 12:57
恒指高開29點後在26900點爭持，早市上下波幅只有百多點，半日收報26926點，升12點；國指升4點。大市半日成交413億元。
不過，個別行業或股份炒風熾熱，科網股受捧，美團（3690）阿里（9988）升逾3%，眾安（6060）升逾3%。市場憧憬中美貿易可達成協議，相關股份如富智康（2038）、敏華（1999）升逾半成，創科（0669）升近2%。半導體華虹（1347）、中芯（0981）升約3、4%。此外，礦石股繼續做好，五礦（1208）、洛鉬（3993）升逾半成。不過，醫藥股受壓，中生製藥（1177）跌近半成。教育股物業管理股有回吐。
偉易達（0303）的股價高位調整後吸引，可以留意。公司已逐步走出受中美貿易戰影響陰影。截至9月底止半年度收入增逾一成，材料價格下跌，毛利率改善，人民幣貶值，加上投資重估收益，半年純利純利增長三成。隨着生產基地重組，生產轉移到位於馬來西亞，有助減輕中美加徵關稅影響；上半年度維持派息，現價股息率接近7厘，均支持股價表現。
偉易達早前公布業績後股價急升，升至80元遇到阻力調整，昨跌至20天線約74元有支持，守穩有望再次挑戰高位，入市後倘若低收72元可先行止蝕。
劉思明