成實外教育：懷疑首控因平倉而大量賣出集團股票

12:30PM更新

「新謎網」名單榜上有名的首控集團（1269）及成實外教育（1565）今早股價大瀉，其中首控集團更跌至中途停牌。成實外教育投資者關係部負責人陳柯宇回應傳媒查詢時指，懷疑首控集團因為平倉而大量賣出成實外教育股票。

陳柯宇表示，從昨天晚上到今天，集團還沒有收到首控團的通知，集團尚在聯繫首控以確認股價下跌的原因。首控集團迄今未就股價下跌作出回應。

11:30AM

首控集團（1269）今早一度暴瀉最多78%，低見0.395元，創2011年上市以來最大跌幅。該股中途宣布停牌，停牌前收報0.45元，跌75.3%。

首控為成實外教育（1565）第二大股東，成實外教育早市股價亦受重挫，最低見0.48元，跌77.6%，半日收報1.45元，跌32.2%。

去年10月，有「股壇長毛」之稱、獨立股評人David Webb曾公布「新謎網」名單，列出26隻不能持有的港股，並呼籲投資者避免持有相關股份，其中首控集團位列名單中。

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