港股今早窄幅波動，高開29點後，最多升60點，最低則跌47點，半日升12點或0.05%，報26926點，成交金額412億元；國指升4點或0.04%，報10621點。

港鐵（0066）升2.88%，收報44.6元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）績後跌4.82%，收報10.66元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.42%，收報337元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；友邦（1299）跌0.69%，收報78.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

阿里巴巴（9988）第二日上市，股價再創新高，最多曾升3.9%，報195元，成交金額63.7億元，較騰訊的19.8億元更高。成交上升之下，港交所（0388）升0.16%，收報249元。

中生製藥公布第三季業績，純利報22.56億元人民幣，按年增長2.46%，比上半年的5.76%增長放緩。撇除因收購產生的資產攤銷費用和投資公允值變動後，首3季基本純利為26億元人民幣，按年增長15.7%，增幅亦較上半年的20.5%放緩。

美國總統特朗普表示中美第一階段貿易協議到了「最後關頭」，貿易股向上，萬洲（0288）升0.86%，收報8.23元；申洲國際（2313）升0.09%，收報108.8元；創科實業（0669）升1.82%，收報61.6元；瑞聲（2018）升1.58%，收報54.5元；舜宇（2382）升0.48%，收報125.7元。

香港局勢暫時平穩，本地地產股普遍向上，連帶港鐵亦上升。地產股方面，恒地（0012）升0.52%，收報38.4元；新地（0016）跌0.61%，收報114.3元；新世界發展（0017）升0.39%，收報10.4元；長實集團（1113）升1.14%，收報53.05元；信置（0083）跌2.35%，收報11.66元。

首控集團（1269）、成實外教育（1565）雙雙閃崩，首控跌75%後停牌，最多曾挫78%，低見0.395元。其持有的成實外教育（1565）半日亦跌32%，最多曾挫77.5%。

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