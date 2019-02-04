行業研究機構IDC發表報告指，在連續三年全球智能電話出貨量倒退後，預計明年將受惠於中國5G發展，出貨量將恢復增長，預計全球出貨量按年增長1.5%，達到超過14億部。

IDC預計明年5G手機出貨達1.9億部，相當於全球出貨量預測的14%，較2010年4G推出首年的1.3%更高。

IDC指，近期內地推動5G發展、智能電話供應鏈、OEM廠家的表現是推動預測的主要原因，中國很大機會成為手機出貨量領先的地方，但其他重要的市場，例如美國、韓國、英國、加拿大亦會幫助推高明年出貨量。

價錢方面，IDC有信心5G智能電話價格將會快速下降，以配合出貨量上升，但5G手機價格仍有上升空間，因為近3年市場出貨量倒退影響價格。

Android機方面，預計市場佔有率將從2018年的85.1%升至86.6%，主要是受惠5G及中國品牌增加產品機款，預測未來5年的複合年增長率(CAGR)為1.7%，2023年出貨量達13億部；而2019年Android機的平均價格由2018年的255美元，上升1.5%至258美元。

iPhone 方面，2019年仍是困難的一年，出貨量料按年跌11.4%，跌至1.85億部，主要是市場因素以及缺乏5G產品。不過，蘋果似乎會於2020年後期推岀5G手機，將會輕微推高出貨量。預測未來5年CAGR為負1.6%，2023年出貨量達1.92億部。

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