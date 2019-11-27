國統局公佈，10月份，工業企業利潤按年下降9.9%，降幅比9月份有所擴大，主要受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售增長放緩等因素影響。

1至10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額50151.0億元，按年下降2.9%，降幅比1至9月份擴大0.8個百分點。

1至10月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額14715.5億元，按年下降12.1%；股份制企業實現利潤總額36623.3億元，下降2.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額12585.0億元，下降4.0%；私營企業實現利潤總額13915.0億元，增長5.3%。

1至10月高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤增長加快。

私營企業和小型企業利潤保持穩定增長，分別增長5.3%和8.8%，與1至9月份大體持平。

外商及港澳台商投資企業利潤降幅繼續收窄，按年下降4.0%，降幅比1至9月份收窄0.2個百分點，已連續4個月呈降幅收窄態勢。

資產負債率下降。 10月末，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，按年降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.3%，降低0.7個百分點。

產成品存貨周轉有所加快。 10月末，規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為17.3天，按年減少0.2天。