中美貿易談判議到「最後關頭」，港股今早高開29點或0.11%，報26943點，成交金額36億元；國指今早高開10點或0.1%，報10627點。

新世界發展（0017）升2.32%，報10.6元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）業績後跌2.68%，報10.9元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.42%，報337元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；友邦（1299）跌0.44%，報79元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

中生製藥公布第三季業績，純利報22.56億元人民幣，按年增長2.46%，比上半年的5.76%增長放緩。撇除因收購產生的資產攤銷費用和投資公允值變動後，首3季基本純利為26億元人民幣，按年增長15.7%，增幅亦較上半年的20.5%放緩。

優品360（2360）今日將公布中期業績，開市報2.24元，無升跌。

美國總統特朗普表示中美第一階段貿易協議到了「最後關頭」，但他在延緩與中國達成協議，因為必須得到「好的協議」。貿易股方面，萬洲（0288）跌0.49%，報8.12元；申洲國際（2313）升0.64%，報109.4元；創科實業（0669）升0.83%，報61元；瑞聲（2018）升0.65%，報54元；舜宇（2382）升0.08%，報125.2元。

香港局勢在區選後維持平靜，近日未見再有大型衝突發生，本地地產股造好，新世界發展（0017）升2.32%，報10.6元；長實集團（1113）升0.76%，報52.85元；恒地（0012）升0.13%，報38.25元；新地（0016）升0.7%，報115.8元；信置（0083）升0.5%，報12元。港鐵（0066）升1.15%，報43.85元。

阿里巴巴（9988）上市第二日，股價再創新高，開市報190元，升1.2%。騰訊升0.42%，港交所（0388）升0.16%，報249元。

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