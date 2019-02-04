MSCI表示，只有中國解決了風險對沖和衍生工具的獲取等四個問題之後，MSCI才會進一步就A股納入MSCI指數的議題展開公開諮詢。此外，中國需解決的問題還包括中國A股較短的結算周期、陸股通交易假期安排、在陸股通中形成有效的綜合交易機制。

四個問題包括，一，國際機構投資者需獲取具備流動性的在岸及離岸指數期貨和期權，以擴大其在中國的配置並管理其風險；二，國際機構投資者在應對中國A股較短的結算周期時仍面臨重大運營挑戰和風險(目前內地是T+0/T+1的非貨銀對付的交割結算制度，而MSCI ACWI中的大多數市場當前以T+2或者T+3貨銀對付的交割結算周期運行)；三，國際機構投資者擔心中國在岸證券交易所與陸股通假期之間的錯位。需對滬深港通交易假期制度進行審查，把投資過程中的不必摩擦減至最少；四，基金管理人和經紀交易商強調對有效運轉的綜合交易機制的迫切需求。代表多個終端客戶賬戶進行統一下單交易的能力對幫助國 際機構投資者在投資過程中實現最佳執行和降低操作風險至關重要。

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