美國總統特朗普表示中美第一階段貿易協議到了「最後關頭」，但他在延緩與中國達成協議，因為必須得到「好的協議」。美股三大指數齊創新高，道指高開14點後，升最多曾升79點，高見28146點；而標普及納指則分別創新高見3142點及8659點。數據方面，10月份貿易逆差意外收窄，由705億美元減少至665億美元，降至逾一年來最低水平，市場預期為擴大至710億美元。10月份新建住宅銷量創12年多來最佳兩個月表現，9月20個城市房價漲幅高於預期。

道瓊斯工業平均指數收漲55點，升幅0.2%，報28121點。標普500指數收漲6點，升幅0.22%，報3140點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.18%，報8647點。

家得寶升1.08%，報220.76美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻16點，而蘋果跌0.78%，報264.29元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報264.29元，跌0.78%，谷歌母公司Alphabet收市報1313元，升0.56%，亞馬遜收市報1796.94元，升1.3%，Facebook收市報198.97元，跌0.41%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報408點。德國DAX指數收跌0.08%，報13236點；法國CAC 40指數漲0.09%，報5929點；英國富時100指數收漲0.1%，報7403點。