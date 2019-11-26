對一直留意時事的香港人來說，區選大捷，難免有吐氣揚眉之感。不只是這半年來心情壓抑，更是過去十多年來見證大部分香港人對選舉不聞不問，區選投票率長期維持在四成左右，今次急升至七成，不免欣慰，感覺終於幾乎全民覺醒，珍惜手上得來不易的一票權利。不過，對香港未來而言，恐怕現在還只是開始。

今次區選出現大量民主派政治素人，選民短時間內未必知道對方政綱或能力，但仍大排長龍投他們一票，最主要並非投給他們，而是投給建制派以外的人，皆因建制派在今次風波中瀆職。當日為曾俊華造勢助選的前政治助理羅永聰說過，其時是看中淺黃、淺藍大有市場。建制派一旦恢復原有的功能，淺黃、淺藍票仍有機會流回建制派手上，加上今次風波如此巨大，投票比率亦不過是泛民建制六四比，可見明年的立法會選舉反而更加艱鉅。

同時選舉以外亦有些警號不容勿視。早前高院判決《禁蒙面法》違憲後，法工委隨即指香港法律是否符合《基本法》，只能由人大決定，其他機關無權判決，並聲稱該條例的規定全部符合《基本法》，即中央嘗試自行裁決一次，意圖壓低高院的裁決。同期保安局長李家超在央視接受訪問，出口術指希望法院盡快有指導性、權威性的判決，讓社會明白何謂對錯。從香港一直崇尚的三權分立，逐漸走向習近平口中的「中國不走司法獨立這條路」，即使現時本地法院未受壓力，今次區選過後倍惹中央猜忌，司法獨立勢被全面進攻。今次反修例風波緣起亦不過是兩地法律制度差異，往後司法若持續受損，風波恐怕無日無之。

再者在前線示威者與警隊連番衝突之際，警方多番入稟收緊查冊制度，如臨時禁制公開選民登記冊資料、警員資料，亦有傳入境處偷改查冊規定，公眾須獲當事人授權方可查閱他人結婚及出生證明；以上都牽涉制度，甚至可滋生種票，是比警民衝突更深遠的動作，所幸有關禁制令只屬臨時，但司法制度最後一棵大樹一旦失守，香港將跌入無底深潭。

說到底，身為香港選民，衷心希望今次投票不是臨急抱佛腳，而是體會到政治真的是眾人之事，願意長期投票，亦明白司法制度對香港社會、經濟、民生之重要。畢竟好些國家的人民要投一票，是真的要避過炸彈恐襲才可到達票站的。

賈文清

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