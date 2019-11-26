內地江西省高等教育服務供應商辰林教育（1593）明起招股，擬發行2.5億股，10%為公開發售，招股價介乎每股2.2元至3.52元，每手2000股，入場費約7110.9元，明日起至12月2日公開發售，料下月13日在港交所掛牌，若以招股價最高3.52元計，集資總額最多8.8億元，第一上海融資為獨家保薦人。

集團目前僅在營運一所名為「江西應用科技學院」的民辦大學，以2018/2019學年的招生人數計，在省內31間民辦高等學校中排第四，而該學年共招收14423名學生。截至今年5月底止，集團在高等教育業務（包括學費及住宿費）的收益錄得約8133萬元（人民幣·下同），按年升13%。根據招股書，上市集資款項主要用途為興建及升級大學的設施，約3成款項將償還部分的銀行貸款。

集團董事會主席黃玉林指，預期在校人數在未來仍會遞增，因此有升級學園設施的必要，另一方面集團打算逐步轉型，以本科教育為主，而隨著本、專科教育結構調整，學費的上升空間亦可提高。他同時提到，集團來港上市是因為對香港有極大期望，認為無論在哪方面融合，對兩地均會有裨益。

記者：葉子晴

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