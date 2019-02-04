阿里巴巴（9988）首日上市，即成為市場焦點，全日成交金額139.9億元，成為成交榜首，較第二位的騰訊（0700）99億元，多近40億元，亦佔全日大市成交的10.5%，推動大市成交金額較上日增加75.13%，升至1330億元，是今年5月6日1372億元成交後最多。

首日上市的阿里開市報187元，較招股價升6.2%，並已為全日低位，最多曾升7.6%，高見189.5元，收報187.6元，升6.59%，以招股價176元計，每手賺1160元。

恒指方面，今早高開190點，其後最多曾升234點，見27227點，其後倒跌，並以全日低位收市。港股收市跌79點或0.29%，報26913點；國指跌11點或0.11%，報10617點。

蒙牛（2319）升3.04%，收報30.55元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌4.88%，收報53.65元，是跌幅最大的藍籌。舜宇（2382）升2.88%，收報125.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；友邦（1299）跌0.94%，收報79.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

中美兩國代表今早通話，《環球時報》引述接近中美貿易談判專家稱，可能討論了取消加徵關稅、農產品購買以及一個對潛在協議實施的評估機制；可能還討論了當面磋商的日期。而取消關稅方面，兩國在應該降低多少關稅上有分歧。貿易股個別發展，萬洲（0288）跌2.28%，收報8.16元；申洲國際（2313）升0.56%，收報108.7元；創科實業（0669）升0.83%，收報60.5元；瑞聲（2018）跌4.88%，收報53.65元；舜宇（2382）升2.88%，收報125.1元。

區選結束市場關注香港局勢變化，外交部駐港公署發言人表示，《路透社》有關撤換中聯辦主任王志民的報道不實，本地地產股由升轉跌，恒地（0012）跌0.78%，收報38.2元；新地（0016）升0.7%，收報115元；新世界發展（0017）跌1.71%，收報10.36元；長實集團（1113）跌2.33%，收報52.45元；信置（0083）升1.7%，收報11.94元。港鐵（0066）跌1.03%，收報43.35元。

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