【出售業務】傳安踏擬出售健身器材品牌Precor
文章日期：2019年11月26日 13:03
外電引述消息指，早前購入Amer Sports的安踏（2020）計劃出售健身器材品牌Precor，作價或為5億美元。
報道指，安踏早前購入Amer Sports時，亦一併買入Precor，但認為雖然想打造和擴大從Amer收購的大多數品牌，但健身器材並不是其成長戰略的核心資產，因此安踏打算出售Precor，預計出售流程可能最早在明年啟動。消息又指，數家公司和私募股權基金已表示出收購的意向。
知情人士指，討論尚處於初期階段，尚不確定會最終達成協議。安踏不予置評。
Precor以設計和製造健身產品為主，例如室內自行車、跑步機和橢圓機等。該公司為90多個國家的健身俱樂部、酒店和學校提供產品。
被安踏財團收購的其他Amer品牌有，Wilson網球拍、Louisville Slugger棒球棒、Salomon滑雪靴、Arc’teryx戶外裝備和Atomic冬季裝備。
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