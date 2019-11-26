外電引述消息指，早前購入Amer Sports的安踏（2020）計劃出售健身器材品牌Precor，作價或為5億美元。

報道指，安踏早前購入Amer Sports時，亦一併買入Precor，但認為雖然想打造和擴大從Amer收購的大多數品牌，但健身器材並不是其成長戰略的核心資產，因此安踏打算出售Precor，預計出售流程可能最早在明年啟動。消息又指，數家公司和私募股權基金已表示出收購的意向。

知情人士指，討論尚處於初期階段，尚不確定會最終達成協議。安踏不予置評。

Precor以設計和製造健身產品為主，例如室內自行車、跑步機和橢圓機等。該公司為90多個國家的健身俱樂部、酒店和學校提供產品。

被安踏財團收購的其他Amer品牌有，Wilson網球拍、Louisville Slugger棒球棒、Salomon滑雪靴、Arc’teryx戶外裝備和Atomic冬季裝備。

其他報道：

【新股消息】傳農夫山泉擬在港IPO 集資逾10億美元

【中美角力】環時：中美或談過取消加徵關稅

【公司業績】大家樂中期少賺34.5% 息0.19元

【港股午市】恒指高開後半日倒跌26點 阿里升6.87%

【願阿里歸香港】李小加：阿里回家十分感恩 上市不存在「黑名單」

【企業動向】華置及甘比合共認購中梁1.5億美元票據

【中美角力】新華社：劉鶴與萊特希澤、梅努欽通話

【阿里上市】阿里開報187 元 張勇：迎來「回家」里程碑

【誠哥派錢】李嘉誠基金會：1億元支援旅遊業及小販同業 現接受申請

【阿里上市】董建華陳茂波捧場 開市升6.2%

【開市焦點】傳中國考慮替換中聯辦主任王志民 留意港股、阿里巴巴

【歐美戰報】道指收市升190點 標普、納指創新高