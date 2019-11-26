大家樂（0341）截至九月底的中期純利跌34.5%至1.497億元，主要由於市場環境充滿挑戰，香港業務收入增長減弱，每股盈利為0.2581元，每股中期息0.19元，按年持平。

集團中期收入按年增1.6%至42.638億元，當中來自香港的速食餐飲及機構飲食收入按年增長2.2%至31.334億元，休閒餐飲收入按年跌4.1%至4.428億元，其他則按年跌4.4%至7570萬元。內地業務收入按年增加3.6%至6.119億元。整體毛利率跌1.7個百分點至11.7%。

按分類業績計，香港按年跌21.2%至2.982億元，主要由於期內市場氣氛疲弱，內地分類業績則按年跌6.3%至7370萬元，主要由於期內人民幣貶值以及因較多店鋪裝修令經營天數減少所致。

截至中期，集團速食餐飲及機構飲食業務共有303間門店，較三月底增加5間。當中大家樂門店上半年增至165間，較三月底增加3間。

大家樂上半年同店銷售增長持平。大家樂快餐已採取短期和長期措施，以控制成本及收緊經營開支，包括有效調配人手及控制租金開支以維持利潤率。同時，目前的經營環境下，集團就優化分店網絡採取審慎態度，加強審視香港門店組合，並專注於回報較高的地段。

一粥麵中期錄得同店銷售跌1%，門店48間，較三月底減少一間。

集團期內行政費增加8.5%至2.599億元。主要成本方面，原材料及包裝成本及人工成本均有上升，原材料及包裝成本按年增加近3%至11.886億元，佔收入比例升至27.9%，較2018年中期增加0.3個百分點﹔人工成本按年增加3.58%至13.896億元，佔收入比例升至32.6%，較2018年中期增加0.6個百分點。

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