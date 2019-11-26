憧憬中美達成貿易協議，以及傳中國考慮替換中聯辦主任王志民，港股延續昨日非建制派區議會大勝之勢，今早高開190點，特首林鄭月娥今早表示，無得到中央問責指示，港股由升轉跌最多59點，半日跌26點或0.1%，報26966點，成交金額472億元；國指升6點或0.06%，報10635點。

舜宇（2382）升2.55%，收報124.7元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌2.84%，收報54.8元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升0.52%，收報5.77元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；友邦（1299）跌1%，收報79.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。

阿里巴巴（9988）首日上市，開市報187元，較招股價176元高6.2%，半日收報188.1元，升6.87%，每手帳面賺1210元。騰訊（0700）跌0.47%，收報337.2元。

新華社報道稱，11月26日上午，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽通話。貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.68%，收報8.21元；申洲國際（2313）升0.83%，收報109元；創科實業（0669）升0.75%，收報60.45元；瑞聲跌2.84%；舜宇升2.55%。

傳中國考慮替換中聯辦主任王志民，而特首林鄭月娥今早表示，無得到中央問責指示。本地地產股個別發展，恒地（0012）跌0.91%，收報38.15元；新地（0016）升0.35%，收報114.6元；新世界發展（0017）跌1.9%，收報10.34元；長實集團（1113）跌1.49%，收報52.9元；信置（0083）升0.17%，收報11.76元。港鐵（0066）跌0.8%，收報43.45元。

護膚品股歐舒丹（0973）公布中期業績，截至九月底止，純利錄得2499.2萬歐元，按年增加2.67倍，股價最多升13.5%，高見20.75元，創逾4年高，半日收報20.2元，升10.5%。

中國燃氣（0384）昨日公布業績，績後股價波動，最多曾挫9.62%，半日收市跌幅收窄至3.31%，報30.65元。

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