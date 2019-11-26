恒指跌26點，收報26966點，成交金額472億元。受多項併購消息刺激，美股續創新高，高啤打股份受到追捧，市況進入開風險狀態，港股今早跟隨高開，升至27227點受阻回落。阿里巴巴（9988）首日掛牌升%，但因此而炒作的騰訊（0700）、港交所（0388）均見衝高回落，略見利好兌現的沽壓。過去數個交易日的沽強勢、買周期股份略為改變，周期股未有再炒上，美團（3690）曾再破百元關口。

中長線來看，強勢股收入純利仍然趨升，大勢仍是一浪高於一浪的可能性較高，只是波動非常大。一些估值貼底、尚未起動的股份有冷吼價值，國泰（0293）可考慮。

港資股因估值吸引，本地地產股、收租股、房託以至零售股都間中出現反彈，唯獨國泰（0293）乏人問津。國泰及港龍10月份合併經營數據仍然頗差，合共載客274萬人次，較2018年10月下跌7.1%，乘客運載率下跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加2.4%。今年首十個月的載客量較去年同期上升0.5%，而運力則增加6.4%。

國泰乘客運載率長期維持在80%以上，一下子跌至776%是非常罕見。當運載率大跌，策略就只有減價來谷客，但在固定成本不變下，下半年有可能會錄得虧損。展望當前局勢，政府和示威者進入休整期但難言局勢緩和，也是投資對國泰興趣不大的原因。

但國泰當前市帳率已跌至歷史低位的0.5倍至0.6倍，就算短線利淡因素再多，股價也未見太大反應，8月及10月兩度測試9.5元均成功守住，很可能已經跌至底部。現價沒有多少下跌風險，也沒有因素推動向上，但市場資金充裕，低估值股份遲早會有人留意，有耐性、有閒錢的投資者可小注收集等待。

張兆聰

明報首席評論員