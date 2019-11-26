今日阿里巴巴（9988）於港交所（0388）進行上市儀式，但之後未有接受傳媒訪問，繼續與本地傳媒「零接觸」。港交所行政總裁李小加則有現身答問，他表示，對阿里回歸十分感恩，特別是現時香港在困難情勢下，阿里仍選擇回來，將會記住今日。

他又表示，香港即使在困難情況下，依然可準備好市場，迎接阿里回家。相信未來香港可迎接更多「浪跡天涯」的中國公司回港，亦歡迎適合香港的所有公司。

被問及阿里何時可納入港股通，李小加表示需要與其他持份者，包括內地交易所、監管機構及指數公司共同努力。不過他表示，阿里是「全中國人都用的公司」，理應可通過滬港通、令內地居民可以交易。

早前內地AI獨角獸曠視科技被美國制裁，此後申請來港上市，有消息指其未能通過聆訊。李小加表示，美國方面的「實體清單」不是港交所的「黑名單」，港交所有自己的標準及規則。

曠視因被指控壓迫新疆穆斯林人權，更引發香港網民發信投訴。李小加表示，香港上市的規則清晰、有原則性，港交所會對每一個公司不加歧視地進行審閱。他表示，若通過，即使有人反對也可以上市，若未能通過，無論誰支持也不能上市。不過他表示，尊重網民寫信的言論自由。

阿里本次秘密上市，未有按一般程序披露初步招股文件。李小加表示，因其是第二上市，在港上市造成股票交易敏感信息，因此是有合理原因，可以根據規則豁免披露。

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