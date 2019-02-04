今日阿里巴巴（9988）在港交所（0388）高調掛牌上市，高開6.25%，報187元。

阿里董事局主席兼首席執行官張勇於上市儀式上致詞，他表示，今年是阿里二十周年，亦迎來重要里程碑，就是「回家」、回香港上市。

他表示，本次帶來全球四大洲、8個國家的阿里客戶一齊敲鐘。當年阿里於紐交所上市，也有8位主要來自國內的電商客戶敲鐘，張勇表示，今天新一代的敲鐘，代表阿里全球化的改變。

張勇又感謝香港及港交所，指是因為香港有資本市場的創新，才能令阿里5年前的遺憾，今天得以實現。

他又表示，感謝時代，因為現代的互聯網、數字發展，阿里才有機會能實現「讓天下沒有難做的」的願景。他表示，阿里是生來相信社會美好、相信社會明天的公司。未來阿里會和大家一起去實現使命、牢記初心。

最後張勇以「香港，我們來了！」作結語，結束致詞。

本次與阿里一同敲鐘的客戶，有8位阿里數字經濟客戶及生態伙伴。其中有泰國設計師、土耳其母嬰店商、盧旺達時尚創業者、中國安徽鄉村護士、馬來西亞互聯網專家、澳洲龍舟運動愛好者等。

記者：馬迪帆

其他報道：

【誠哥派錢】李嘉誠基金會：1億元支援旅遊業及小販同業 現接受申請

【阿里上市】董建華陳茂波捧場 開市升6.2%