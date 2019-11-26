李嘉誠基金會公布，第三期中小企「應急錢10億」計劃，支援對象為旅遊業及小販同業。有別於之前兩期做法，所有合資格中小企持牌旅行社、持牌固定或流動小販，一經申請，合資格則全部可獲資助。今天開始接受申請。

基金會指出，按照香港政府數據，訪港旅客半年來持續急跌，八月及九月份旅客人數按年跌幅有39%及34%之甚，打擊沉重，市面情況亦令小販同業經營更加困難。

旅遊業方案方面，資助對象為僱用少於50人的中小企持牌旅行社，全港約1,650間受惠，資助金額分別為5萬元及2.5萬元。申請所需資料包括持有有效商業登記、2019年5月1日前持有效旅行代理商牌照、銀行月結單或銀行存摺以顯示銀行戶口姓名及賬戶號碼，作轉賬之用；如能提供3個月內強積金供款證明，可獲5萬元資助金額，如未能提供，則獲2.5萬元。

小販同業方案方面，資助對象為2019年5月1日前持有食環署批出的流動和固定小販牌照，全港約有5,400相關牌照。申請所須資料只需提供有效小販牌照、銀行賬戶資料照片，每一申請可獲5000元。

「應急錢」成功申請者，將收到 SMS 通知，資助會自動轉賬至申請者的登記銀行賬戶。

而「應急錢」計劃第二期零售業申請情況方面，合共收到超過26,000宗申請。

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