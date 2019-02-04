憧憬中美達成貿易協議，以及傳中國考慮替換中聯辦主任王志民，港股延續昨日非建制派於區議會大勝之勢，今早高開190點或0.71%，報27183點，成交金額31億元；國指今早高開80點或0.76%，報10709點。

藍籌股無一下跌，只有4隻無升跌，升幅最大的藍籌是聯通（0762），升3.19%，報7.45元。阿里巴巴（9988）上市，開市升6.7%，騰訊（0700）升0.65%，報341元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點。

阿里巴巴（9988）今日掛牌上市，昨日兩個券商的暗盤升逾4.7%，分別報184.2元及184.7元，阿里巴巴開市報187元，較招股價176元高6.2%。

路透引述知情人士指，中國正在考慮替換香港中聯辦主任王志民。本地地產股普遍向上，新世界發展（0017）升1.14%，報10.66元；長實集團（1113）升0.37%，報53.9元；恒地（0012）無升跌，報38.5元；新地（0016）升0.7%，報115元；信置（0083）升0.34%，報11.78元。港鐵（0066）升1.14%，報44.3元。

在港經營「天仁茗茶」的賓仕國際（1705）公布截至9月底的半年業績，純利按年急跌66.4%至390萬元。開市報0.63元，無升跌。

毛記葵涌（1716）公布截至9月底的中期業績，純利按年跌1.1%，至880萬元。開市報0.85元，無升跌。

經濟日報集團（0423）公布，截至九月底的中期純利為1104萬元，按年跌73.9%，每股基本盈利0.0256元，中期息為每股0.02元，按年持平。開市報1.31元，無升跌。

護膚品股歐舒丹（0973）公布中期業績，截至九月底止，純利錄得2499.2萬歐元，按年增加2.67倍，基本盈利為每股0.017歐元，不派中期息。開市報19.5元，升6.6%。

《明報》母公司世界華文媒體（0685）截至九月底的中期純利為544.9萬元美元，按年跌9.8%，每股基本盈利為0.32美仙。第一次中期股息為0.16美仙，按年跌11.1%。開市報0.32元，無升跌。

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