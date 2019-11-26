憧憬中美貿易協議能夠達成，美股三大指數向上，升幅達0.68%至1.3%，港股ADR則升47點或0.18%，報27041點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.76%，折合報341.36元；匯控（0005）跌0.28%，折合報58.83元；建行（0939）升0.02%，折合報6.4元。

今日焦點股份可留意：

路透引述知情人士指，中國正在考慮替換香港中聯辦主任王志民。國務院港澳辦和香港中聯辦沒有回覆尋求置評的傳真。林鄭月娥辦公室不予置評。報道指，中國領導人最近幾個月還在深圳設立了危機指揮中心，中國高層官員匯聚在那裡討論策略，發布指示，以期緩解危機，又指中國國家主席習近平每天都會收到那裡的書面報告，而該消息人士亦指，香港行政長官林鄭月娥訪問過這個中心。留意本港反修例相關股。

阿里巴巴（9988）今日掛牌上市，昨日兩個券商的暗盤升逾4.7%，分別報184.2元及184.7元，每手帳面賺820元至870元。

在港經營「天仁茗茶」的賓仕國際（1705）公布截至9月底的半年業績，純利按年急跌66.4%至390萬元。

毛記葵涌（1716）公布截至9月底的中期業績，純利按年跌1.1%，至880萬元。

經濟日報集團（0423）公布，截至九月底的中期純利為1104萬元，按年跌73.9%，每股基本盈利0.0256元，中期息為每股0.02元，按年持平。

護膚品股歐舒丹（0973）公布中期業績，截至九月底止，純利錄得2499.2萬歐元，按年增加2.67倍，基本盈利為每股0.017歐元，不派中期息。

《明報》母公司世界華文媒體（0685）截至九月底的中期純利為544.9萬元美元，按年跌9.8%，每股基本盈利為0.32美仙。第一次中期股息為0.16美仙，按年跌11.1%。

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