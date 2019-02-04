憧憬中美貿易協議能夠達成，加上出現新一輪併購活動，美股三大指數向上，道指高開42點後最多升193點，高見28068點，另外兩大指數更新高，標普高見3133點，納指升8633點。

道瓊斯工業平均指數收漲190點，升幅0.69%，報28066點。標普500指數收漲23點，升幅0.76%，報3133點。納斯達克綜合指數收漲112點，或1.33%，報8632點。

聯合健康保險升2.11%，報282.67美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻39點，而麥當勞跌0.65%，報191.89元，拖低道指8點。

科技股方面，蘋果收市報266.37元，升1.75%，谷歌母公司Alphabet收市報1305.64元，升0.92%，亞馬遜收市報1773.84元，升1.61%，Facebook收市報199.79元，升0.48%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.02%，報408點。德國DAX指數收漲0.63%，報13246點；法國CAC 40指數漲0.54%，報5924點；英國富時100指數收漲0.95%，報7396點。