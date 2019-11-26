港股昨天做好，升勢全面，恒指向上挑戰阻力，但整體買盤動力及主動性一般，焦點落在低迷股，投資氣氛審慎，策略上不宜太進取。

恒指高開278點向上，早市最多升519點、高見27,114點回順，最終未能企穩兩萬七關口收市，收報26,993點，升397點或1.50%；國指升1.17%。大市成交760億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率76比24，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔約一成；陽燭對陰燭為66比34，大市普遍上升，買盤動力不強，不少股份呈陰燭低收，面對沽壓不輕。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，醫藥保健、軟件服務有回吐，分別跌0.91%、0.65%，沒有沽壓。上升行業中，只有四成的升幅超過1%，跟得上國指；其中建築及材料升逾3%，且全線上升，跑贏一眾行業；其次金屬及礦石、本地零售服務、內房、工業製品、地產相關升約2%。

本地股做好，零售服務、地產升約2%，惟金融股升約1%遜色；莎莎（0178）、周生生（0116）、利福（1212）升逾3%，但只有利福高於20天線；九倉置業（1997）升近半成，僅僅升穿20天線。本地零售、地產、金融行業股份高於20天線比例分別為18%、47%、33%，反映即使經過較明顯反彈後，行業股份普遍未能扭轉偏弱走勢。

鋼股煤股低殘反彈 跟風炒作風險高

相比下，內房及相關如建築及材料、金屬及礦石同樣做好，行業股份有一半或以上股份高於20天線及50天線，中線偏好。行業中五礦資源（1208）、富力（2777）、中建材（3323）及煤股兗煤（1171）呈陽燭收市，昨成交額高於60平均五成或以上，買盤積極。不過，鋼股、煤股低殘反彈，隨時來得快去得快，跟風炒作難度及風險都高。

聯塑候9元以下吸 提高值博率

資源股中，水泥股表現一直強勢，上周談到的華潤水泥（1313）昨天創新高，海螺水泥（0914）升逾3%，之前多次提過的塑料管道商聯塑（2128）再起動，也值得留意。聯塑今年上半年純利增長兩成，受到收入增長、毛利率改善支持；毛利率提升因規模經濟、原材料、平均售價上調帶動，業務發展理想。目前市盈率不足10倍，相比業績增長，不算高昂。走勢上，聯塑於20天線約8.5元為短線支持，上望9.5元及10元關口有阻力，可候於9元以下吸納，以提高值博率。

[劉思明 數據尋寶]