英皇國際（0163）公布，截至9月底的中期虧損為5.19億元，去年同期賺25.04億元，若撇除任何公允價值變動及相關遞延稅項之影響，則純利為8.24億元，按年跌12.5%，每股基本虧損為0.14元。集團中期息每股0.035元，按年跌25.5%。

集團中期總收入為12.38億元，按年跌19.4%，當中租金收入跌13.1%至5.13億元，酒店及酒店相關業務收入按年跌1.7%至7.25億元。

集團指出，自本年6月起的本地社會動盪，但住宅物業銷售市場仍然活躍，集團已為往後數年制定堅實的住宅物業發展藍圖，該等項目將在中短期內帶來可觀貢獻。集團正物色潛在的活化工廈項目，包括屯門新安街13至15號、葵涌國瑞路45至51號及觀塘新傳媒集團中心。

英皇娛樂酒店（0296）方面，截至9月底的中期純利為1.77億元，按年增加37.4%，每股基本盈利為0.14元，按年增4成，每股派中期息0.03元，按年增7.1%。

英皇娛樂酒店中期收入按年增1.9%至6.78億元，博彩收益中來自博彩廳的博彩收益按年增加22.1%至3.78億元，博彩廳設有67張博彩桌。平均每桌每天博彩收益增加至5.5萬元。

來自貴賓廳的博彩收益按年減少26.3%至1.6億元，貴賓廳的平均每桌每天博彩收益為15.4萬元。

酒店業務方面，收入為1.184億元，按年近乎持平。集團指，收入有所放緩是由於在各種外圍不明朗因素及人民幣疲軟的影響下，消費氛圍更為謹慎。英皇娛樂酒店及澳門盛世酒店分期內的平均房租分別為846元及520元，按年分別跌4.3%及升4.2%。

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