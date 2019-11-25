護膚品股歐舒丹（0973）公布中期業績，截至九月底止，純利錄得2499.2萬元（歐元，下同），按年增加2.67倍，基本盈利為每股0.017元，不派中期息。不過，以地區計，香港區期內同店銷售減少19%，為跌幅最大的地區。集團副主席Andre Hoffmann表示，受累於本地社會動盪持續，10月及11月的香港區銷售情況比9月更差，惟未有進一步透露具體數字。他續指，正積極與業主商討減租，在本財年內有約有3間店鋪租約需要續期。

Hoffmann認為，雖然香港的銷售情況不理想，但是集團在日本及韓國等地的銷售卻表現強勁。他解釋，許多內地客喜歡在離岸（offshore)時購物，反而在當區的消費不是特別出色，因此內地及香港的市場吸引力減弱，直言「Hong Kong is easy to replace」。

對於年底前香港區的銷售情況會否持續低迷，Hoffmann就指，自己沒有水晶球，不能預知未來，但認為聖誕節的來臨是購物的重要時間，更笑言希望大家可以「quiet and shop」。

記者：葉子晴

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