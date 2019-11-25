《明報》母公司世界華文媒體（0685）截至九月底的中期純利為544.9萬元（美元，下同），按年跌9.8%，每股基本盈利為0.32美仙。第一次中期股息為0.16美仙，按年跌11.1%。

營業額中期為1.45億元，按年跌13.8%，是由於出版及印刷分部以及旅遊分部收入減少所致。

期內，出版及印刷業務的營業額跌15.5%至8529.2萬元，當中，香港、台灣的營業額為2510.5萬元，按年跌2.1%，主要因分類及招聘廣告所帶來的收入以及數碼廣告收入及教育和教科書出版業務收入增加所致。《明報》的定價自2019年3月起上調亦有助穩定分部收入來源。

儘管營商環境欠佳，但香港、台灣的出版及印刷業務除所得稅前的分部虧損收窄至159.9萬元，去年同期為214.2萬元，主要由於集團的成本控制措施的節省成效。

馬來西亞及其他東南亞國家出版及印刷業務營業額為5467.9萬元，按年跌20.06%；馬來西亞及其他東南亞國家溢利為452萬元，較去年同期960.4萬元跌53%。

旅遊及與旅遊上半年的營業額為5923.8萬元，按年跌11.3%﹔除所得稅前分部溢利為430.7萬元，按年跌19.1%。

前景方面，集團預計2019/2020財年下半年將面對困難與挑戰，由於下半年缺乏廣告消費動力，投放在一般媒體界別的廣告開支將會減少。而中美兩國的貿易緊張局勢尚未解決，全球增長速度亦較預期緩慢，亦令媒體界別廣告開支長期減少的情況加劇。

由於大部分巿場收入呈下調趨勢，集團將繼續尋求成本優化措施，以控制其經營成本。

世界華文媒體（0685）旗下的萬華媒體（0426）截至九月底中期虧損為881.4萬港元，較去年同期虧損1331.6萬港元收窄，持續經營業務營業額為3779萬元，按年跌15.44%。

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