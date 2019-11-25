護膚品股歐舒丹（L’OCCITANE，0973）截至九月底中期純利為2499.2萬元（歐元，下同），按年增加2.67倍，基本盈利為每股0.017元，不派中期息。

集團中期銷售淨額為7.27億元，按年增22.1%。當中來自直銷的銷售額為4.8億元，按固定匯率計增長7.1%，按實際匯率增長為10.3%﹔此增長主要來自不可比較店舖及其他銷售。直銷的可比較同店銷售增長按固定匯率計增長為1.7%，按實際匯率增長為4.5%。

集團中期毛利率為81.2%，按年跌1.2個百分點﹔淨利潤率3.5%。期內分銷開支為3.66億元，按年增加11.9%。

上半年按地區計的同店銷售方面，最大跌幅為香港，跌幅達19%、其次為美國跌4%、日本跌0.3%﹔集團指，香港上半年的銷售額為5830萬元，按固定匯率計算跌5.6%，主要因第二季受到持續的社會動盪嚴重影響人流及消費情緒，導致零售銷售下滑，但其零售銷售下滑被該地區其他地方的旅遊零售銷售增長所抵銷，尤其於中國及韓國。

同店銷售增長最好地區分別為法國的6.7%、中國的5.7%、其他地區的5.4%。當中中國的銷售淨額為7670萬元，按固定匯率計算升12.7%，主要得益於零售業企業禮品業務的復甦，以及在天貓及京東的有效宣傳活動以及推出微信小程式及新官方網站所帶來的強勁網上業務，第二季銷售增長加速。

今日歐舒丹升1.78%，報18.28元，高見18.84元。