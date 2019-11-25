評級機構惠譽公布，確認香港五家銀行的本行長期發行人違約（IDR）評級，前景展望穩定。當中恒生銀行（0011）評級「A+」、中銀香港（2388）評級「A」，交通銀行（3328）評級「A」、建設銀行（0939）評級「A」及中信銀行（0998）評級「BBB+」。

惠譽認為，雖然業績指標或會由於香港持續的社會動盪而惡化，以及貿易緊張局勢令中美經濟整體增長放緩，但銀行仍有足夠的資本和流動性緩衝，以承受近期的經濟逆風。該機構指出，近年該行業對數碼銀行的推動部分，紓緩了個別的分支機構停業和業務中斷的情況，預計銀行將在港元和美元掛鉤，以及充足的系統流動性支持下，保持足夠的資本和流動性緩衝。

惠譽指出，近月香港美元存款增長疲軟或為淨息差帶來壓力，但由於銀行擁有穩固的緩衝和減輕風險的能力，因此盈利能力應保持穩定。不過，因香港本地生產總值（GDP）增長的整體萎縮及失業率上升，預計銀行在香港財務報告準則9（HKFRS9）下，或將出現更高的預期信用損失費用，應透過嚴格的成本控制和風險管理來平衡。

惠譽又稱，對「A」或穩定水平的運營環境評估，亦考慮到中國內地與香港之間日益緊密的聯繫，及其經濟的潛在弱勢，但預計中國內地敞口（MCE）的上升，將在中期內支持香港銀行的增長和盈利能力，尤其是主要中資銀行的子公司，認為儘管經濟形勢具挑戰性，銀行的評級仍將在其固有的金融信貸狀況或資本支持下，獲得足夠的上漲空間。

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