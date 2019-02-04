中美貿易協議的消息時好時壞，早段大市隨美國總統特朗普「非常接近」達成協議的言論影響而向上，恒指高開257點，其後雖然有傳第一階段協議可能要到2020年前幾個月才能簽署，不過港股受區議會選舉非建制派大勝而上升最多519點。午後環球時報指中美「非常接近」達成協議，大市收窄了的升幅曾再度擴張，但大市到最後升幅仍舊收窄。

港股收市升397點或1.5%，報26993點，成交金額759億元，43759；國指升122點或1.17%，報10628點。走勢上，曾升穿10天線(26700.66點)、20天線(26990.64點)、50天線(26650.73點)及100天線(26824.59點)，但收市只能守住10天、50天及100天線。

九龍倉置業（1997）升4.68%，收報44.75元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.95%，收報11.04元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。友邦（1299）易帥升3.62%，收報80.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻95點。

有關中美貿易協議的消息時好時壞，貿易股表現各異，萬洲（0288）升1.83%，收報8.35元；申洲國際（2313）升3.15%，收報108.1元；創科實業（0669）升1.35%，收報60元；瑞聲（2018）升1.99%，收報56.4元；舜宇（2382）跌0.33%，收報121.6元。

憧憬本港局勢降溫，地產股向上，恒地（0012）升1.72%，收報38.5元；新地（0016）升2.98%，收報114.2元；新世界發展（0017）升1.93%，收報10.54元；長實集團（1113）升1.7%，收報53.7元；信置（0083）升1.56%，收報11.74元。港鐵（0066）升2.22%，收報43.8元。

蒙牛（2319）今早公布以31.8億元，向麒麟全購飲料事業「獅子飲料」(Lion Pty Ltd)，蒙牛升1.36%，收報29.8元。收市升0.85%，收報29.65元。

雅高（3313）主要股東、由主席伍晶丈夫梁迦傑持有的宏勝國際，分別有1.5億股及3.86億股雅高股份於上星期四及星期五被強制斬倉。雅高收市升117.8%，收報0.61元。

中國飛鶴（6186）澄清GMT Research的指控毫無事實根據或為失實陳述，股份今早復牌。收報6.94元，升10.5%。

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