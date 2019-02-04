憧憬中美貿易首階段談判「非常接近」達成協議，以及區議會選舉非建制大勝，推動港股今早高開278點，其後，有傳中美第一階段協議也可能要到2020年前幾個月才能簽署，但無損港股升勢，港股受惠於非建制派於區議會選舉中大勝，恒指升幅最多擴大至519點，高見27114點，港股半日升467點或1.76%，報27062點，成交金額405億元；國指升154點或1.47%，報10661點。

走勢上，恒指一般舉升穿10天線(26707.61點)、20天線(26994.11點)、50天線(26652.12點)及100天線(26825.29點)。同時，亦回補上周四的下跌裂口。

九龍倉置業（1997）升5.96%，收報45.3元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌2.31%，收報11元，是跌幅最大的藍籌同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。友邦（1299）易帥升3.17%，收報79.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻83點。

路透社引述北京官員預計，第二階段協議談判要等到2020年末美國大選之後，而第一階段協議也可能要到2020年前幾個月才能簽署。貿易股方面，萬洲（0288）升1.1%，收報8.29元；申洲國際（2313）升3.53%，收報108.5元；創科實業（0669）升1.44%，收報60.05元；瑞聲（2018）升1.45%，收報56.1元；舜宇（2382）跌0.74%，收報121.1元。

友邦易帥，並將委任現任中國平安（2318）執行董事兼聯席首席執行官李源祥為候任集團首席執行官兼總裁，平保（2318）升0.22%，收報91元。

蒙牛（2319）今早公布以31.8億元，向麒麟全購飲料事業「獅子飲料」(Lion Pty Ltd)，蒙牛升1.36%，收報29.8元。

市場認為，區選結果反映各區對於改善民生和經濟環境等的訴求，如果政府回應這些改善民生和經濟的訴求，將有助於緩和本地局勢，減少暴力。地產股向上，恒地（0012）升2.25%，收報38.7元；新地（0016）升3.52%，收報114.8元；新世界發展（0017）升2.51%，收報10.6元；長實集團（1113）升2.75%，收報54.25元；信置（0083）升2.42%，收報11.84元。港鐵（0066）亦升2.45%，收報43.9元。

其他報道：

【人權法案】投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留

【零售寒冬】SOGO變相延長感謝周 優惠延至下月初

【股份異動】中國飛鶴反駁沽空報告 復牌颷逾13%

【新iPhone】傳蘋果預計2020年三款新機 總出貨量最多1.2億部

【中美角力】傳北京預計第二階段談判要到美國大選後

【A股開市】三大指數走勢分化 滬指高開0.01%

【港股開市】港股高開278點 友邦升2.85% 雅高升21.4%

【開市焦點】港股ADR跌21點 友邦換帥ADR升0.8%

【招股結果】阿里巴巴以176元定價 申請5手穩獲一手