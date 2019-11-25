美國國會兩院上周加速通過《香港人權與民主法案》，目前只待總統特朗普是否落實簽署。資深投資銀行家、思博資本高級合伙人兼亞太區行政總裁張宗永認為，理論上法案可以保障香港的自由，但實際要視乎內地是否視《人權法案》為「紙老虎」，定論成效目前為時尚早。

美《人權法》成效 視乎內地取態

法案一旦通過，美國政府需每年評估香港自治狀况，判斷是否維持《香港關係法》中給予香港在關稅等多個領域，有別於中國內地的待遇。張宗永認為，法案為雙方檢討時留有不少討論空間，相信徹底取消香港特殊地位機會不大，倘一旦成真，香港將於內地城市徹底同化，後果非常嚴重，商界才有所警惕。

他又稱，目前本港外資可分為三類，內地來港資金、以香港作橋頭堡進入中國市場，以及沒有內地業務、純粹主打香港市場公司，分別佔本港境外投資約四成、五成和一成。其中前兩者資金進出會較少受到影響。

對中資而言，張宗永指資金經香港比直接由國內走到國外方便，中資亦希望加強在港影響力，例如他的投行近期收到中資併購查詢。對進入中國市場的外資而言，香港仍有普通法制度等比內地為佳的條件，他們仍會選擇留在香港，所以中外資金進出橋樑角色仍在。不過，對主要以香港作為市場的外資，較注意日後自由、資訊流通會否受影響。

「政府做對事 經濟可很快復蘇」

至於近月本港社會衝突趨向激烈，本港主要交通、商場等不時暫停開放，張宗永表示，有聽過私人銀行客戶將資金轉至新加坡，但更大部分在港的熱錢是投資股票資金，目前仍然留港。不過，他指出，確實有外資暫停一些地產項目投資，他現時會客、參與會議行程，比8月社會衝突引起國際注意前，少近三成至四成。他認為暫停投資是正常反應，待社會衝突平息後仍會回來，「我很鼓勵外國拍檔親自來看，會見到與傳媒報道的衝突場面不同，香港仍是安全城市」。

反對《逃犯修例》修訂引發示威已持續近半年，至今仍未平息。近期衝突暴力升級，張宗永並不支持，但政府處事不公，令不少像他一樣的「和理非（和平、理性、非暴力人士）」最氣憤，例如在支持禁蒙面法的同時，警察也應顯示其編號，「（怎可能把）示威者就鬧到七彩，警察就一樣錯都無？」

政府近月多次稱，要香港經濟復蘇先要制止暴力。張宗永認為，不能將所有責任推給示威者，「如果政府做對事，經濟可以很快復蘇」。他認為要解決問題，先要忠於真相，「政府應該成立獨立調查委員會，這點我相當堅持」。