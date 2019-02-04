憧憬中美貿易首階段談判「非常接近」達成協議，以及區議會選舉非建制大勝，港股今早高開278點或1.05%，報26873點，成交金額22億元；國指今早高開73點或0.71%，報10579點。

易帥的友邦（1299）升2.85%，報79.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點；金沙中國（1928）跌0.4%，報37.15元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

友邦保險宣布，首席執行官兼總裁黃經輝將明年5月31日起，退任友邦所有職務。委任現任中國平安（2318）執行董事兼聯席首席執行官李源祥為候任集團首席執行官兼總裁，並於明年3月1日起生效，並將於6月1日起接任為集團首席執行官兼總裁。平保升0.28%，報91.05元。

憧憬中美貿易首階段談判「非常接近」達成協議，貿易股向上，萬洲（0288）升1.22%，報8.3元；申洲國際（2313）升0.76%，報105.6元；創科實業（0669）升0.84%，報59.7元；瑞聲（2018）升1.08%，報55.9元；舜宇（2382）升0.82%，報123元。

因MSCI罕有煞停納入指數，而股價狂瀉98%的內地礦企雅高（3313）公告，主要股東、由主席伍晶丈夫梁迦傑持有的宏勝國際，分別有1.5億股及3.86億股雅高股份於上星期四及星期五被強制斬倉，合共佔雅高總股本17.33%。強制斬倉後，宏勝國際已無任何雅高股份，故不再屬於公司的主要股東。開市報0.34元，升21.4%。

被指為中國情報機關充當門面的中國創新投資（1217）出通告表示，對於有新聞報道表示公司及公司主席兼行政總裁向心參與情報及特務活動的相關內容，純屬虛假丶並無任何事實根據及完全不實，向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。至於該新聞報道自稱王立強的的受訪者，亦從來不曾成為公司員⼯。公司已經將此事交予律師處理，並會考慮採取切實可行的法律⾏動 。同樣由向心任主席兼行政總裁，也被指參與情報及特務活動的創業版股中國趨勢（8171）亦發出相同澄清。中國創新投資開市報0.016元，無升跌。中國趨勢開市報0.01元，無升跌。

中國飛鶴（6186）澄清GMT Research的指控毫無事實根據或為失實陳述，股份今早復牌。開市報6.31元，升0.4%。

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