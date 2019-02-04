美國總統特朗普周五表示，可能非常接近與中國簽訂貿易協議，加上中國國家主席習近平表示希望在平等的基礎上達成首階段協議，消息利好美股上升，升幅介乎0.16%至0.39%，港股ADR則跌21點或0.08%，報26574點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.07%，折合報333.37元；匯控（0005）升0.1%，折合報58.21元；建行（0939）跌0.42%，折合報6.3元。

今日焦點股份可留意：

友邦保險（1299）宣布，首席執行官兼總裁黃經輝將明年5月31日起，退任友邦所有職務。委任現任中國平安（2318）執行董事兼聯席首席執行官李源祥為候任集團首席執行官兼總裁，並於明年3月1日起生效，並將於6月1日起接任為集團首席執行官兼總裁。友邦ADR升0.83%，折合報77.94元。平保ADR則無升跌。

因MSCI罕有煞停納入指數，而股價狂瀉98%的內地礦企雅高（3313）公告，主要股東、由主席伍晶丈夫梁迦傑持有的宏勝國際，分別有1.5億股及3.86億股雅高股份於上星期四及星期五被強制斬倉，合共佔雅高總股本17.33%。強制斬倉後，宏勝國際已無任何雅高股份，故不再屬於公司的主要股東。

被指為中國情報機關充當門面的中國創新投資（1217）出通告表示，對於有新聞報道表示公司及公司主席兼行政總裁向心參與情報及特務活動的相關內容，純屬虛假丶並無任何事實根據及完全不實，向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。至於該新聞報道自稱王立強的的受訪者，亦從來不曾成為公司員⼯。公司已經將此事交予律師處理，並會考慮採取切實可行的法律⾏動 。同樣由向心任主席兼行政總裁，也被指參與情報及特務活動的創業版股中國趨勢（8171）亦發出相同澄清。

中國飛鶴（6186）澄清GMT Research的指控毫無事實根據或為失實陳述，股份今早復牌。

其他報道：

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